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ثقافة وفنون

10 صور ترصد عرض "عريس البحر" بالمهرجان القومي للمسرح

عرض عريس البحر
عرض عريس البحر

قدم فريق العرض المسرحي “عريس البحر” مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح ميامي بوسط القاهرة. 

مسرحية عريس البحر 

عرض “عريس البحر” دراماتورج محمد عادل النجار، وإخراج وليد طلعت، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا رفع شعار “كامل العدد”. 

العروض المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح 

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية  "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

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