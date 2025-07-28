الإثنين 28 يوليو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت

التورتة
التورتة

طريقة عمل التورتة، التورتة من الحلوى الشهيرة التي تقدم عادة في الحفلات والمناسبات وأعياد الميلاد، ولها عشاق كثيرون على مستوى العالم.

وطريقة عمل التورتة، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض الدقة حتى تكون هشة وناجحة وهو ما تحرص عليه بعض ربات البيوت بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل التورتة.

مكونات عمل التورتة:

للكيك:

3 أكواب دقيق منخول

2 كوب سكر

1 كوب حليب

1 كوب زيت نباتي

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

للحشو:

كوبان من كريمة الخفق أو كريمة الزبدة

نصف كوب مربى فراولة أو شوكولاتة حسب الرغبة

فواكه طازجة (فراولة، أناناس، مانجو)

للتزيين

كريمة مخفوقة جاهزة

شيكولاتة مبشورة أو فروستينج ألوان

فواكه أو مكسرات للتزيين

 

طريقة عمل التورتة:-

  • سخني الفرن مسبقا على 180 درجة مئوية.
  • في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج هش وكريمي.
  • أضيفي الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق.
  • انخلي الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم أضيفيه تدريجيا إلى خليط البيض مع التقليب برفق من أسفل لأعلى للحفاظ على الهواء داخل العجين.
  • اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق، وأدخليه الفرن لمدة 35–40 دقيقة أو حتى ينضج.
  • اتركي الكيك ليبرد تماما قبل الحشو والتزيين.
  • للحشو اخفقي كريمة الخفق جيدا حتى تصبح متماسكة.
  • قطعي الكيك إلى طبقتين أو ثلاث طبقات متساوية.
  • ضعي الطبقة الأولى من الكيك، ووزعي فوقها طبقة من الكريمة والمربى أو الشيكولاتة.
  • أضيفي الفواكه المقطعة، ثم ضعي الطبقة الثانية وكرري الحشو حسب عدد الطبقات.
  • للتزيين غطي التورتة بالكامل بطبقة رقيقة من الكريمة لتثبيت الفتات.
  • ضعيها في الثلاجة 15 دقيقة، ثم أضيفي طبقة نهائية من الكريمة لتغطية السطح والجوانب.
  • استخدمي كيس الحلواني لرسم أشكال جميلة على الوجه.
  • زيني بالفواكه، المكسرات، أو الشيكولاتة حسب الذوق، وتقدم بعدها.
  • لنجاح التورتة استخدمي مكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان تماسك العجين.
  • لا تكثري من خفق الدقيق حتى لا يصبح الكيك ثقيلا.
  • يفضل ترك الكيك يبرد تماما قبل وضع الكريمة حتى لا تذوب.
  • يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون في الكريمة للحصول على نكهة منعشة.

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