طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في خطوات بسيطة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، الكيكة الاسفنجية من أنواع الكيك المميزة التى تستخدم فى عمل التورتة والجاتوه وتكون هشة ومرتفعة أكثر من الكيك العادي.

وطريقة عمل الكيكة الإسفنجية، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج ضبط الخطوات حتى تكون ناجحة مثل الجاهزة، ما يمكننا من تصنيع التورتة فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكيكة الإسفنجية.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية:-

6 بيضات كبيرة

كوب سكر (200 جرام)

كوب دقيق (120 جرام)

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري)

الكيكة الاسفنجية

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية:-

سخنى الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

حصرى قالب الكيك عن طريق دهنه بالزبدة أو وضع ورق الزبدة.

افصلى بياض البيض عن الصفار وضعى البياض في وعاء كبير.

باستخدام الخفاقة الكهربائية، اخفقي بياض البيض حتى يصبح رغويًا.

أضيفي نصف كمية السكر (100 جرام) تدريجيا واستمري بالخفق حتى يصبح الخليط لامعا ومتماسكا.

في وعاء آخر، اخفقى صفار البيض مع باقي السكر (100 جرام) والفانيليا حتى يتضاعف حجمه ويصبح لونه فاتحا.

بإستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا، أضيفي صفار البيض المخفوق تدريجيا إلى بياض البيض المخفوق وامزجي بلطف من الأسفل للأعلى حتى لا تفقد الخليط الهواء.

انخلي الدقيق مع الملح والبيكينج بودر، ثم أضيفيه بالتدريج إلى الخليط مع التحريك بلطف حتى يختفي الدقيق تماما.

صبى الخليط في قالب الكيك وجهزيه للخبز.

اخبزى الكيكة في الفرن لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة أو حتى يخرج السيخ الخشبي نظيفا عند اختباره.

بعد الانتهاء من الخبز، أخرجى الكيكة من الفرن واتركيها تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم اقلبيها على شبكة لتبرد تماما.

تأكدى من خفق البياض بشكل جيد حتى تحصلى على كيكة هشة وخفيفة.

لا تفتحى باب الفرن خلال أول 20 دقيقة من الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

الكيكة الإسفنجية مثالية للتزيين بالكريمة أو الشوكولاتة، أو حتى استخدامها كقاعدة للكيك بالفواكه أو الحلويات المختلفة.

بعد أن تنضج ونتركها تبرد يفضل تغليفها ووضعها فى الثلاجة ليلة كاملة، ثم نزينها فى اليوم التالى حيث تقوم بتقطيعها حلقات وسقيها بالماء والسكر أو اللبن الحليب أو مشروب غازي أو عصير ثم نقوم بحشوها بالكريمة ونغلقها بالكريمة ثم نزينها حسب الرغبة، وتقدم باردة.