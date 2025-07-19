هيئة الدواء: الطقس الحار يسبب الإصابة بحساسية العين والنزلات المعوية

أكدت هيئة الدواء أن الطقس الحار والارتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب عددا من الأمراض منها حساسية العين والنزلات المعوية.

وحذرت هيئة الدواء من الإصابة بحساسية العين بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.​

كما حذرت من الإصابة بالنزلات المعوية التي تزيد نتيجة ترك الأطعمة في درجات الحرارة العالية.

ونصحت بأهمية النظافة الشخصية، والحرص على تخزين الأكل بطريقة سليمة.

وأكدت هيئة الدواء أن ضرورة حماية الجهاز الهضمي في فصل الصيف من خلال اتباع الآتي:



١- اغسل ايدك بشكل منتظم

٢-تناول الطعام من مصارد موثوقة وانتبه لتاريخ الصلاحية وطرق التخزين

٣-اغسل الخضروات والفاكهة جيدا

٤-لاتترك الأغذية فترات طويلة في درجة حرارة الغرفة واحرص على تبريدها بشكل سليم.

وقالت هيئة الدواء إنه يمكن الحماية من حساسية العين من خلال اتباع الآتي:



١- استخدم نظارة شمسية قبل التعرض للشمس



٢- استخدم نظارة الماء قبل نزول البحر وحمامات السباحة



٣- تجنب استخدام العدسات اللاصقة عند نزول حمامات السباحة.

كانت حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإصابة بالإجهاد الحراري الذي يحدث نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح، بسبب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس أو للطقس الحار، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، وشحوب الجلد والغثيان، وتسارع ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية.

وأضافت أن ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم حرارته الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير يتجاوز 40 درجة مئوية، وتكون مصحوبة بتوقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، مع احتمالية الهذيان أو فقدان الوعي، وقد تصل الحالة إلى نوبات تشنج شديدة، وهو ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

وأكدت أن التعامل السريع والسليم مع هذه الحالات يعد أمرًا بالغ الأهمية، موضحًا أنه في حالة الإجهاد الحراري، يُنصح بنقل المصاب إلى مكان بارد جيد التهوية، وإعطائه سوائل بكميات كافية، مع العمل على تبريد الجسم باستخدام كمادات مياه باردة، وفي حالة الاشتباه في ضربة شمس، يجب تبريد المصاب فورًا باستخدام الماء البارد أو الثلج، مع ضرورة نقله إلى أقرب مستشفى دون تأخير لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن الوقاية تظل هي السبيل الأهم لتفادي المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، مشددًا على ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية على مدار اليوم، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو نسب عالية من السكر، وذلك للمساعدة في تعويض ما يفقده الجسم من سوائل.

كما نصحت المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أشعة الشمس المباشرة، خصوصًا خلال ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون، واستخدام وسائل الحماية مثل القبعات والنظارات الشمسية.

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