مخاطر الطقس الحار على الأطفال وطرق تفاديها

مع ارتفاع حرارة الطقس يتأثر الصغار كثيرا من هذا الطقس ما يشكل خطورة على صحتهم، لذا تحرص الأمهات على تقليل تعرضهم للشمس وقت الذروة مع تقديم السوائل لهم باستمرار.

وقد تظن بعض الأمهات أن الصيف أفضل على الصغار من الشتاء ولكن فى الحقيقة هذا غير صحيح لأن مخاطر الصيف أكثر من الشتاء على الأطفال.

مخاطر الطقس الحار على الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الحر الشديد يؤثر بشكل سلبي على الأطفال ولا ينتهى عند الخمول والصداع فقط بل هناك مخاطر عديدة للطقس الحار على الطفل، منها:-

جفاف حاد للأطفال

تشنجات أو ضربة شمس

انهيار الطفل وتغير مزاجه للأسوأ دون معرفة السبب.

صداع

ارتفاع حرارة الطفل.

واضاف عبد الحميد، أنه على الأمهات أن تخفف حرارة الطقس على الصغار ولا يجوز إهمال شكوى الطفل من الصداع أو الدوخة أو السخونة أو البكاء فى الطقس الحار لأنه يمكن أن يسبب إغناء مفاجيء للطفل نتيجة شعوره بالحر الشديد ما يؤثر على حياته، لذا يجب الحذر من هذا الطقس.

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:-

شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.

تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.

إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة. إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.

تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.

تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.

الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.

عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.

مخاطر الطقس الحار على الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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