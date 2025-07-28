الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوريا الشمالية ترفض المصالحة مع الجارة الجنوبية

شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية، فيتو

قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن كوريا الشمالية ليست مهتمة بأي سياسة أو مقترح للمصالحة مع كوريا الجنوبية، وذلك في أول رد فعل على مبادرات السلام التي أطلقها رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج.

وأضافت كيم يو جونغ المسئولة الكبيرة في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية والتي يعتقد أنها المتحدثة باسم زعيم البلاد أن تعهد رئيس كوريا الجنوبية بالالتزام بالتحالف الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يُظهر أنه لا يختلف عن سلفه الذي كان يتخذ نهجا معاديا.

وقالت كيم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إذا كانت كوريا الجنوبية تتوقع أن تُلغى جميع تبعات (أفعالها) ببضع كلمات عاطفية، فلا يمكن أن يكون هناك خطأ في التقدير أكبر من ذلك".

وكان لي، الذي تولى منصبه في الرابع من يونيو بعد فوزه في انتخابات مبكرة أُجريت بعد إقالة الرئيس يون سوك يول بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية، قد تعهد بتحسين العلاقات مع بيونجيانج التي وصلت إلى أسوأ مستوى لها منذ سنوات.

وفي إطار التدابير التي اتخذت لتهدئة التوتر، أوقف لي البث عبر مكبرات الصوت التي كانت تطلق دعاية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود ومنع إطلاق النشطاء للمنشورات التي أثارت غضب بيونجيانج.

وقالت كيم، المسؤولة الكورية الشمالية، إن هذه الإجراءات ليست سوى تراجع عن أنشطة خبيثة من كوريا الجنوبية "ما كان ينبغي أن تتخذ من الأساس". وأضافت "بعبارة أخرى إنه أمر لا يستحق تقييمنا".

وتابعت: "نوضح مجددا الموقف الرسمي بأننا وبصرف النظر عن السياسات التي تعتمدها سول أو المقترحات التي تقدمها، لسنا مهتمين بها ولن نجلس مع كوريا الجنوبية ولا يوجد ما يمكن مناقشته".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الشمالية كيم جونج أون كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول

مواد متعلقة

في ذكرى الحرب، زعيم كوريا الشمالية يتعهد بهزيمة أمريكا

بعد تعرضه للاحتيال، صحيفة إسبانية تكشف موقف برشلونة من رحلة كوريا (فيديو)

الرعاية الصحية: إجراء 32 جراحة مخ وأعصاب بمشاركة خبراء دوليين من كوريا وإسبانيا وتركيا

كوريا الجنوبية: 10 ضحايا و9 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

الأكثر قراءة

حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير في الشيخ زايد (صور)

حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47، أميرة تكشف هوية قاتل عثمان ومقتل صالح

انقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري أمام متحف الحضارة (صور)

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

محافظة الجيزة تعلن انتهاء إصلاح كابل الجهد العالي وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا

أحمد ماهر يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع عادل إمام: كان عاوز ياكل من أكلي (فيديو)

خدمات

المزيد

متى تبدأ لجان تقييم وحدات الإيجار القديم عملها؟

للفلاحين، قرض شراء ماكينات الري للأراضي في البنك الزراعي

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة

6 معلومات عن إصدار فيزا المشتريات من بنك مصر لأصحاب النشاط الصناعي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads