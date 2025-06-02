بأقل التكاليف، طريقة عمل البيتزا بالفراخ

طريقة عمل البيتزا بالفراخ، من أكثر أنواع البيتزا شيوعا، والمفضلة لدى الكثيرين، ولذلك تحاول الكثير من الأمهات إجادة طريقة عملها، ولكن بطريقة احترافية، كالتي تباع في محلات البيتزا الشهيرة.



فأسعار البيتزا أصبحت خيالية، ولا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، لذلك تحاول الأمهات التوفير في الميزانية، مع عدم حرمان الأبناء من الأطعمة التي يحبونها، بإجادة طريقة عملها.



ولذلك نقدم في السطور التالية، طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت، كأشهر المحلات، مع اختيار الحشوات التي يفضلها أفراد أسرتك، من مطبخ الشيف آسيا عثمان.





طريقة عمل عجينة البيتزا الاحترافية

طريقة البيتزا

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البيتزا الاحترافية، حتى لا تحتاجين لشرائها لأبنائك مرة أخرى



مكونات عمل العجينة:

٥٠٠ جرام دقيق فاخر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقتين كبيرتين عسل

ملعقة كبيرة خميرة

كوب وثلت ماء ( ٣٧٥ مل )

مكونات الحشو:

صدر دجاج مشوي

ربع كوب صلصة البيتزا

كرة صغيرة موزاريلا مبشورة

أوراق كزبرة خضراء

مشروم طازج مقطع شرائح

مكونات البيستو:

حزمة أوراق كزبرة طازجة

٤ فصوص ثوم مفروم

ربع كوب لوز مقشر

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

ربع كوب زيت زيتون

ملح وفلفل

خطوات عمل البيتزا بالفراخ:

توضع مكونات البيستو في الخلاط ثم تطحن جيدا الى الحصول على صلصة غنية.

تمزج الخميرة مع قليل من الماء الدافئ ثم توضع جانبا لتتفاعل.

بعد بضع دقائق يضاف لها العسل ثم تمزج جيدا.

يمزج الدقيق مع مزيج الخميرة ثم يضاف الماء الدافئ ويعجن الكل بأطراف الأصابع للحصول على عجين ناعم.

يدعك جيدا على سطح مرشوش بالدقيق، ثم تدعك جيدا إلى أن تصبح عجينة البيتزا لينة.

تغطى ببلاستيك وفوطة وتترك تتخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ الى حين الاستخدام.

تفرد عجينة البيتزا على سطح العمل أو الصينية.

توزع صلصة البيتزا على البيتزا دون الوصول للأطراف ثم تضاف صلصة البيتزا عشوائيا باستخدام الملعقة، ثم ترش الموزاريلا

يقطع صدر الدجاج لشرائح، ثم يوزع مع الفطر والزيتون على وجه البيتزا.

يرش الفلفل الأسود على الوجه وزيت الزيتون، ثم تخبز البيتزا في فرن متوسط الحرارة لمدة ١٥ دقيقة، إلى أن تنتفخ وتتحمر.

تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة البيتزا



صلصة البيتزا

وحتى تصنعي ألذ بيتزا، نقدم لكي أيضا سر عمل صلصة البيتزا، لتضعينها على سطح العجينة، لتبهري أفراد أسرتك بالبيتزا كالتي يتناولنها في أشهر المحلات.

مكونات صلصة البيتزا:

٤ فصوص ثوم

٤ حبات طماطم

حزمة صغيرة اوراق ريحان

٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل

.ژزطريقة تحضير صلصة البيتزا:

تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.

تصفى الطماطم، وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطع صغيرة.

يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.

يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة.

تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.

توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.

توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.

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