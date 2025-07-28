بقرار من "الباشا"، قصة إنشاء مجلس الشيوخ في مصر

لم تكن مصر تنتظر احتكاكها بالغرب أو لحظة تحديث على الطريقة الأوروبية كي تدرك معنى الشورى أو حاجة المصريين للتمثيل داخل السلطة.

أسبقية مصر في إنشاء مجلس الشيوخ

وقبل أن تعرف المنطقة معنى البرلمان كانت القاهرة تشهد في أوائل القرن التاسع عشر ولادة فكرة التمثيل النيابي، وبدأت تنمو من داخل بيت الحكم وبقرار من الباشا نفسه.

قصة مولد مجلس الشيوخ

البداية جاءت في عام 1824، حين أنشأ محمد علي باشا المجلس العالي، أول كيان إداري يضمن فئات مختلفة من المجتمع للمشاركة في صنع القرار السياسي للدولة المصرية.

وضم المجلس 24 عضوًا فقط، خليط من العلماء والتجار وكبار الأعيان، أي أن الباشا كان يدرك أن إدارة الدولة تحتاج أصواتا تعبر عن المصالح المختلفة للمواطنين وليس مجرد تنفيذ الأوامر.

بعدها بخمس سنوات فقط، خطا محمد علي خطوة أعمق بتأسيس مجلس المشورة سنة 1829، وكان بمثابة أول كيان موسع يناقش فيه قضايا الإدارة العامة، لا سيما التعليم والأشغال وضم المجلس 156 عضوًا.

وجلس فيه إلى جوار موظفي الدولة عدد معتبر من العلماء ورموز المجتمع من كل المجالات لتتشكل نواة أولى لفكرة المساءلة بدعم من رأس السلطة.

وكان محمد علي رغم أسلوبه في الحكم الذي يعتمد على السلطة المطلقة يدرك أن شرعية الحكم تحتاج إلى غطاء اجتماعي.

ورغم أن هذه المجالس لم تكن تملك صلاحيات تشريعية حقيقية، ولم تكن منتخبة بطبيعتها، إلا أن مجرد وجودها شكل سابقة في نظام حكم لم يعرف من قبل إلا القرارات الأحادية للحاكم.

أصبحت المجالس الجديدة تجربة واقعية للفكرة النيابية والتي كانت تبرهن على استعداد الدولة للاستماع للشعب في وقت كانت أغلب نظم العالم تميل إلى القمع وتخشى فكرة المشورة.

وبهذه الطريقة وضعت مصر قدمًا على طريق مختلف، طريق لتبدأ الخطوات اللازمة لإقامة حياة برلمانية ديمقراطية تسبق بسنوات ضوئية كل تجارب البلدان المجاورة في الحياة النيابي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستجرى خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس المقبل ويومي 4 و5 من ذات الشهر بداخل البلاد.

وقامت لجان متابعة سير العملية الانتخابية بمقار المحاكم الابتدائية، وعددها 27 محكمة ابتدائية موزعة في مختلف محافظات الجمهورية، بإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات على النظام الفردي وكذا نظام القوائم، عبر وضعها في أماكن ظاهرة أمام مقار المحاكم الابتدائية المختصة، بعد إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعدما انتهت مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام قضاء مجلس الدولة

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