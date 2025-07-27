الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

سموتريتش يناقش مستقبله في حكومة نتنياهو

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد: إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيعقد مساء اليوم اجتماعا لمناقشة مستقبله في الحكومة.

سموتريتش يناقش مستقبله في الحكومة

ومن جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من سموتريتش أنه غاضب من إدخال المساعدات لغزة ويدرس بقاءه بالحكومة.

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وقالت القناة 12 إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقترح على سموتريتش إقامة "كتلة مانعة" وإنذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول توجههما أو الانسحاب من الحكومة.

وفي السياق ذاته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الأحد، إن نقل رئيس حكومتنا المساعدات الإنسانية إلى غزة ورهائننا هناك هو إفلاس أخلاقي.
 

وأضاف بن غفير: ما يجب إرساله إلى غزة الآن هو القنابل والغارات والاحتلال وتشجيع الهجرة منها.

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سموتريتش نتنياهو بن غفير

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