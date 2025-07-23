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خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي يتراجع عن تهديده بالاستقالة إذا أدخلت مساعدات إلى غزة

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

نقلت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي عن وزير المالية سموتريتش قوله: ربما أخطأت عندما قلت إنني سأستقيل من الحكومة إذا أدخلت مساعدات لغزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة بسبب الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.

الأونروا تنتقد نظام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة 

وطالبت الأونروا برفع الحصار فورا عن قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية.

دعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية اليوم الأربعاء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مع انتشار الجوع في غزة، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية.

وحذرت المنظمات في بيان وقعته 111 منظمة، بما في ذلك ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة ريفوجيز إنترناشونال، من انتشار المجاعة في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تتكدس فيه أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها من المواد خارج غزة مع منع المنظمات الإنسانية من الدخول أو إيصال المساعدات.

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جيش الاحتلال غزة سموتريتش وزير المالية سموتريتش وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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