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سياسة

"الجبهة الوطنية" يعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالمنيا لدعم مرشحه محمد صلاح البدري لانتخابات الشيوخ

الدكتور محمد صلاح
الدكتور محمد صلاح البدري

 يعقد حزب الجبهة الوطنية اليوم الأحد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في محافظة المنيا، دعمًا لمرشحه الدكتور محمد صلاح البدري، المرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة قيادات ورموز الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وبحضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة، وذلك في إطار دعم الحزب لمرشحيه، والتعريف برؤيته وتوجهاته لخدمة المواطن، ويستهدف رفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم استقرار الدولة.

 

ويُعد الدكتور محمد صلاح البدري من الشخصيات البارزة في العمل العام والملف الصحي، حيث يشغل عضوية مجلس الشيوخ (2020–2025)، ويعمل أستاذًا لجراحة الكلى والمسالك البولية بكلية الطب، وقد شارك بفاعلية في مناقشة عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون صندوق الطوارئ الطبية وقانون المسؤولية الطبية.

ويرتكز برنامجه الانتخابي على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي صعيد مصر، وخاصة محافظة المنيا، والعمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في قرى الصعيد، بدءًا بمحافظة المنيا، إحدى محافظات المرحلة الثانية.

ويؤمن حزب الجبهة الوطنية بأن المشاركة السياسية والانتخابية الفاعلة هي حجر الزاوية في بناء دولة قوية تُعبّر عن تطلعات المواطن، وتضمن تمثيلًا حقيقيًا لهم تحت قبة البرلمان.

وتأتي مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقًا من حرصه على الفاعلية وقوة التأثير وليس مجرد التمثيل العددي، وذلك من خلال الدفع بخبرات وكفاءات قادرة على تمثيل المواطن والتعبير عن طموحات الشعب المصري.

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الجبهة الوطنية الدكتور محمد صلاح البدري جنوب الصعيد مجلس الشيوخ 2025

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