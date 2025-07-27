المطبخ المركزي العالمي: لا عذر لصمت العالم على ما يحدث بغزة

قال مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس: على أصحاب الضمير الحي أن يوقفوا المجاعة في قطاع غزة الآن.



وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الأحد: لا عذر لصمت العالم، وهو يشاهد مليوني إنسان بغزة يعانون على شفا مجاعة شاملة، والإسرائيليون يتحملون كمحتلين مسؤولية توفير الحد الأدنى لسبل عيش المدنيين في غزة.



وتابع: قوافلنا لم تشهد إلا القليل جدا من النهب قبل حصار إسرائيل للمساعدات في مارس الماضي ونحن بحاجة ماسّة إلى فتح ممرات إنسانية لجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة.

استشهاد صلاح المناصرة

وأعلن مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن صلاح المناصرة البالغ من العمر 46 عاما بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغ 8,657 شهيدًا و32,810 إصابة.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 11 شهيدًا وأكثر من 36 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,132 شهيدًا وأكثر من 7,521 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا.

وكانت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، قد أفادت بإصابة 5 جنود على الأقل من وحدة الاستطلاع في حدث أمني بـخان يونس جنوبي قطاع غزة.

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