السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

القسام تعلن استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في قطاع غزة.

 

استهداف 3 ناقلات جند في قطاع غزة

وقالت كتائب القسام: "استهدفنا في عبسان الكبيرة بـ خان يونس ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتين داخل قمرتي القيادة.. وبعد احتراق ناقلتي الجند استهدفنا ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105 ورصدنا وصول مروحيات الإجلاء".

 

سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى

وتابعت كتائب القسام: "رصد مجاهدونا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات المحترقة لإخماد النيران وهبوط مروحيات للإجلاء".

كذلك أشارت وسائل إعلام عبرية، إلي سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

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كتائب القسام قطاع غزة غزة حماس خان يونس

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