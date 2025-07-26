القسام تعلن استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في قطاع غزة.

استهداف 3 ناقلات جند في قطاع غزة

وقالت كتائب القسام: "استهدفنا في عبسان الكبيرة بـ خان يونس ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتين داخل قمرتي القيادة.. وبعد احتراق ناقلتي الجند استهدفنا ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105 ورصدنا وصول مروحيات الإجلاء".

سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى

وتابعت كتائب القسام: "رصد مجاهدونا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات المحترقة لإخماد النيران وهبوط مروحيات للإجلاء".

كذلك أشارت وسائل إعلام عبرية، إلي سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

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