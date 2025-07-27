إيهاب توفيق في افتتاح مهرجان صيف 2025 باستاد الإسكندرية الليلة

تُنطلق مساء اليوم، فعاليات المهرجان الصيفي “صيف الأوبرا 2025” بمدينة الإسكندرية، والذي تنظمه وزارة الثقافة، في تجربة فنية تُقام لأول مرة في استاد الإسكندرية الرياضي، تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وبإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو.

ويبدأ حفل الافتتاح بالمطرب إيهاب توفيق، والذي يقدم مجموعه أغانيه التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته الفنية، منها سحرانى، أحلى منهم، مشتاق، ماتحلويش أكتر من كدة، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، في حد شافنا، السهرة جامدة، مالهمش في الطيب، قدّك، مراسيل مراسيل، علي كيفك ميل، الله عليك ياسيدي تترجا فيا،.

ويسبقه فقرة بعنوان شباب في شباب، تُحييها فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا تحت إشراف المايسترو تامر غنيم، وقيادة الدكتور محمد الموجي، وتضم وتضم مختارات من المؤلفات الغنائية ذات الإيقاعات السريعة الكلاسيكية والمعاصرة منها على رمش عيونها، أول مرة تحب يا قلبى، يا إسكندرانى، سالمة يا سلامة، سهر الليالي، حرمت أحبك، عيناك ليال صيفية، كل اللى لامونى، زى العسل آداء كنزى، ياسر سعيد، حنان عصام يؤديها كنزي، ياسر سعيد، حنان عصام.

ويتواصل المهرجان على مدار خمسة أيام، حيث يُقام يوم الإثنين 28 يوليو حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يعقبه حفل للفنان أحمد جمال، ويشهد يوم الثلاثاء 29 يوليو حفلًا للفنانة ريهام عبد الحكيم يسبقها فقرة شباب في شباب 2 بمشاركة مطربي الأوبرا محمد الخولي، فرح الموجي، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر.

أما الأربعاء 30 يوليو فيشهد عرضًا لفريق وسط البلد يليه حفل للفنان هشام عباس، وتُختتم الفعاليات مساء الخميس 31 يوليو بحفل للفنان خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بمجموعة من مؤلفاته العصرية.

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