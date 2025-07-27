جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي برتبة رقيب أول احتياط يدعى بتسلئيل يشوع، وهو مقاتل في سلاح الهندسة، بعد إصابته بجروح بالغة خلال اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي جنوبي قطاع غزة.

وكان الجندي، البالغ من العمر 32 عامًا، من "الكتيبة 749" التابعة للواء "828"، أُصيب في الـ19 من يوليو، إلى جانب ضابط من "الكتيبة 710" التابعة لفرقة "رعام" (179).



وجاءت وفاة الجندي والضابط بعد وقوع المجموعة العسكرية في كمين؛ حيث انفجرت عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية من نوع "هامر" كانا يستقلانها، قبل مقتلهما.

وبمقتل الجندي والضابط، يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال الشهرين الماضيين إلى 39 جنديًّا.

وقالت مصادر عبرية، إن جنديين إسرائيليين قُتلا وأُصيب عدد آخر في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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