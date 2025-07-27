الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرطة الهندية تلقي القبض على رجل يدير سفارة "وهمية"

الشرطة الهندية،
الشرطة الهندية، فيتو

أوقفت الشرطة الهندية رجلا متّهما بإدارة سفارة وهمية من منزل مستأجر بالقرب من نيودلهي، وخداع الباحثين عن عمل وسلبهم أموالهم من خلال وعود بتوظيفهم في الخارج.


وأفادت الشرطة المحلية بأن هارش فاردان جاين (47 عاما) كان يدير "سفارة القطب الشمالي الغربي الوهمية من منزل مستأجر" في غازي آباد في ولاية أوتار براديش المجاورة للعاصمة.

وذكرت الشرطة أن جاين ادّعى أنه سفير دول وهمية "مثل القطب الشمالي الغربي، وسابورغا، وبولفيا، ولودونيا".

وأضافت أنه استخدم سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزورة ونشر صورا مزيفة لنفسه مع قادة هنود لدعم ادعاءاته.

وقالت الشرطة في بيان صدر بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "أنشطته الرئيسية تتمثل في العمل كوسيط لتأمين فرص عمل في دول أجنبية لصالح شركات وأفراد، بالإضافة إلى تشغيل شبكة حوالات غير قانونية من خلال شركات وهمية، كما أنه متهم أيضا بغسل الأموال".

وخلال مداهمة لمنزل جاين، قالت الشرطة إنها صادرت 53500 دولار نقدا، بالإضافة إلى جوازات سفر مزورة ووثائق مزورة تحمل أختام وزارة الخارجية الهندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ن نيودلهي سفارة القطب الشمالي الغربي ولاية أوتار القطب الشمالي الغربي وزارة الخارجية الهندية

مواد متعلقة

الهند: 5 مدارس فى نيودلهى تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل

مفتي الجمهورية يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون الديني وسبل مواجهة التطرف

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.. نافذة على حضارة تمتد من الأندلس إلى الهند.. يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة نادرة.. والمصاحف الأموية والساعات المائية «أبرز المقتنيات»

يحافظ على مستوى السكر بالدم ويمنح الطاقة، 7 فوائد صحية لجوز الهند

الأكثر قراءة

انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة ورفع خدمة تلقي الشكاوى

وزير الداخلية يجدد الثقة في قاهري المجرمين بالقاهرة والجيزة، تعرف عليهما

كفاءة 12 سنة في مواجهة جرائم التهريب، أبرز أسباب تجديد الثقة بمدير مباحث مطار القاهرة

الجيزة على أضواء الشموع، الأهالي يفترشون الشوارع هربا من انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

مفاجأة مدوية بشأن انتقال تيدي أوكو للزمالك

بالترتيب، المكلفون برعاية المسنين وفقا للقانون الجديد

كيلو الثوم يصل إلى 60 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

قبل التنسيق، تعرف على أفضل أقسام كلية العلوم وفرص العمل التي تؤهل لها

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

بالترتيب، المكلفون برعاية المسنين وفقا للقانون الجديد

كيلو الثوم يصل إلى 60 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

8 خطوات لسحب النقود من المحفظة الذكية للبنك عبر ماكينات الصراف الآلي في cib

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads