أحمد عابدين: أتمنى استمرار دعم جمهور الأهلي ومساندته لحصد البطولات

أكد أحمد عابدين لاعب النادي الأهلي أن الأجواء داخل الأحمر مميزة ومختلفة، والجميع يسعى للفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق من أجل إسعاد الجماهير.

وقال أحمد عابدين في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي:" فخور للغاية بالتواجد بين هذه الكوكبة المميزة من اللاعبين الذين ينقلون خبراتهم للأجيال الأصغر منهم، وسعيد للغاية بثقة الجهاز الفني وهو يجعلني أتطلع إلى تقديم موسم مميز وتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات.

وأكمل: «ينتظرنا موسم صعب وشاق للغاية، فبطولة الدوري سوف تنطلق خلال أيام، وهو ما يجعلني في حالة تحفيز مستمر، لتقديم مستوى متميز، وهناك بطولات عديدة نسعى للفوز بها.. وكل مباراة تمثل تحديًا جديدًا، والأهلي يسعى للفوز بكل مباراة بأداء ونتيجة ترضي جماهيره، وهو ما يضفي مسئوليات عديدة على عاتق اللاعبين».

وأضاف: «كلاعب في الأهلي نحن مطالبون دائمًا باللعب بكل قوة وشراسة، بالإضافة إلى العمل على تطوير مستوانا؛ لأننا نلعب باسم النادي الأكبر في إفريقيا.. وعلى الصعيد الشخصي أتمنى المشاركة مع الفريق والحصول على العديد من البطولات.. النادي الأهلي يفتح أبواب المجد لأي لاعب، ومع كل بطولة يتجدد الشغف والسعي نحو إضافة ألقاب جديدة، وهو ما يخلق دوافع وعزيمة وإصرارًا بشكل مستمر».

وكشف عابدين أنه يعمل طوال الوقت على تطوير نفسه، سواء من الناحيتين البدنية أو الفنية، ويحرص على متابعة أدائه والاستفادة من زملائه المدافعين، وكذلك مشاهدة الكثير من المباريات الأوروبية للاستفادة بشكل عام.

وعن ركلة الترجيح التي سجلها مع منتخب الشباب في مرمى غانا، أوضح: كانت لحظة صعبة للغاية، بسبب الموقف من التأهل لبطولة كأس العالم، والحمد لله كنت موفقًا في تسديد الضربة الأولى، ونسعى لتحقيق إنجاز في مونديال الشباب.

وفي ختام حواره أكد أنه سوف يقدم كل ما لديه مع الفريق خلال الموسم الجديد، متمنيًا أن يستمر دعم جماهير الأهلي ومساندتهم؛ لحصد البطولات التي ينافس عليها الفريق.

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