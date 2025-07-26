السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يعلن رسميا رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي، رسميا اليوم السبت في بيان رسمي، رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.  

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريباته اليوم في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد بداية من بطولة الدوري التي تنطلق في شهر أغسطس المقبل.

واكتفى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو بخضوع اللاعبين لتدريبات استشفائية خفيفة بالجيم، ضمن البرنامج التدريبي عقب مباراة البنزرتي التونسي التي خاضها الفريق أمس.

كان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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الأهلي وسام أبو علي كولومبوس كرو الأمريكي

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