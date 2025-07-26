السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: فريق ترامب للأمن القومي يعيد النظر في استراتيجيته تجاه غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها اليوم السبت، إن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي يعيد النظر في استراتيجيته تجاه غزة.

ووفق الموقع فقد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي بدا عليه الإحباط، لمجموعة من عائلات الرهائن يوم الجمعة بعد فشل الجولة الأخيرة من محادثات غزة: "علينا إعادة التفكير بجدية".

 

إنهاء الحرب في غزة

ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع أنه أثناء اجتماعه مع عائلات الرهائن في وزارة الخارجية الجمعة، قال روبيو عدة مرات إن الإدارة بحاجة إلى "إعادة النظر" في استراتيجيتها بشأن غزة و"تقديم خيارات جديدة للرئيس".

وبحسب ما أورد "أكسيوس"، فإنه "بعد ستة أشهر من رئاسته، لا يزال الرئيس ترامب بعيدا كل البعد عن إنهاء الحرب في غزة. والأزمة الإنسانية أسوأ من أي وقت مضى، والمفاوضات متعثرة، والولايات المتحدة وإسرائيل تزدادان عزلة دوليا".

وذكر الموقع الأمريكي، أن "انهيار محادثات وقف إطلاق النار قد يكون نقطة تحول لسياسة الإدارة تجاه حرب غزة"، وذلك على حد قوله.

 

تكتيك تفاوضي أم ضوء أخضر لنتنياهو لاستخدام تدابير عسكرية أكثر تطرفا

ولفت إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين غير متأكدين مما إذا كان حديث ترامب عن "القضاء على حماس" تكتيكا تفاوضيا أو ضوء أخضر لنتنياهو لاستخدام تدابير عسكرية أكثر تطرفا".

وأشار "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن "مسؤولي البيت الأبيض يقولون إن ترامب منزعج من قتل الفلسطينيين ويريد إنهاء الحرب، لكنه لم يمارس أي ضغط على نتنياهو لفعل ذلك، كما أن ترامب قال لنتنياهو "افعل ما عليك فعله في غزة" في معظم المكالمات والاجتماعات، وفي بعض الحالات، شجعه على التعامل بقوة أكبر مع حماس".

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