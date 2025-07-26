في عقدها الثامن، الحاجة فاطمة تهزم الأمية من أجل قراءة المصحف

في مشهد مؤثر يجسد قوة الإرادة وتحدي الزمن، حققت الحاجة فاطمة، ابنة قرية كفر المصلحة بمحافظة أسوان، حلمها القديم بتعلم القراءة والكتابة، متحدية الأمية في عقدها الثامن، فقط من أجل هدف واحد لطالما راودها: أن تقرأ المصحف بيديها.

"اتحرمت من التعليم زمان.. بس الحلم مامتش"

في لقاء صادق ومؤثر ضمن برنامج "حديث اليوم" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة رحاب فارس على قناة "الحدث اليوم"، روت الحاجة فاطمة تجربتها الملهمة قائلة باللهجة الصعيدية الأصيلة:"أنا داخلة أتعلم عشان أقرأ كتاب ربنا.. ده اللي نفسي فيه من زمان".

"آلاء حفيدتي كانت النور اللي مسكني من إيدي"

وأشارت إلى أنها خلال رحلة التحدي، كان سندي الدائم حفيدتي آلاء عصام، طالبة دبلوم المعلمين، التي وقفت بجانب جدتها خطوة بخطوة حتى التحقت بفصول محو الأمية وبدأت تتهجّى الحروف.

"العلم ملوش سن.. واللي عنده إرادة يوصل"

وفي رسالة ملهمة وجهتها لكل من فاته قطار التعليم، أكدت الحاجة فاطمة أن العمر ليس عائقًا، وقالت بصوت يحمل قوة التجربة:"مافيش حاجة اسمها متأخر.. طول ما في نفس، في أمل أي حد يقدر يتعلم لو عنده عزيمة".

"فرحتي لا توصف.. وهدفي دلوقتي أختم المصحف بإيديا"

وتحدثت الحاجة عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مضيفة:"نفسي أقرأ السور كلها.. سورة البقرة، وآل عمران، وكل القرآن.. كلمة بكلمة"، مؤكدة أنها ستواصل تعلمها حتى تحقق هذا الهدف.

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