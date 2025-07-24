محافظ أسوان يشيد بـ"قاهرة الأمية" بعد بلوغها 76 عاما

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فاطمة على محمد 76 عامًا، والتي نجحت بإصرار وعزيمة في قهر الأمية، وتحقيق حلمها بأن تقرأ وتكتب، لتكون نموذج مشرف نفتخر ونعتز به في تحدي الصعاب، وتكون قدوة حسنة لأبنائنا من الشباب في بذل قصارى الجهد لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس.

امتحان محو الامية

وأشار إلى أنه تقديرًا من المحافظة سيتم تكريم فاطمة على، لأنها تستحق أن نقدم لها لمسة وفاء عرفانًا بمسيرتها الناجحة فى تربية أولادها، وحرصها بجد واجتهاد بأن تتعلم، وأن تجتاز امتحان محو الأمية رغم تقدمها فى العمر.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم التنسيق بين الجهات والهيئات وقطاعات المجتمع المدنى لاستنهاض كافة القدرات وتنفيذ العديد من المبادرات الرسمية والشعبية للقضاء بشكل جذرى على الأمية.

وأكد أن يتم التحفيز والتشجيع من خلال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لخفض معدلات الأمية والتى شهدت خلال العام المنقضى معدلات متميزة بمحو أمية 9860 ناجح، وتسليم 4059 شهادة محو أمية.

يذكر أن مبادرة " لا أمية مع تكافل " التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى تحت إشراف الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى تستهدف محو أمية أسر برنامج " تكافل "، والتي كانت من بينهم ابنة أسوان فاطمة علي محمد التي نجحت في محو أميتها، وتعلم القراءة والكتابة.

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