السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

المرصد الأورومتوسطي: وفاة 1200 مسن في غزة بسبب المجاعة والآلاف مهددون بالموت

اطفال غزة،فيتو
اطفال غزة،فيتو

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن هناك 1200 مسن توفوا في غزة نتيجة التجويع، والآلاف مهددون بالموت مع استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع.

 وأوضح أن مئات المسنين يصلون يوميًا للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وهم في حالة إجهاد وإنهاك شديدين، في محاولة للحصول على سوائل تغذية طبية. 

وتابع المرصد: “فريقنا الميداني توثق من وفاة عشرات المسنين في خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة أو عدم توفر العلاج وفي معظم الحالات، يتم تسجيل هؤلاء الضحايا كحالات وفاة طبيعية، لعدم وجود آلية واضحة لتسجيلهم ضمن ضحايا الإبادة، وكذلك لميل ذوي الضحايا لدفن ذويهم مباشرة".

واضاف:"يأتي  ارتفاع عدد الضحايا نتيجة سياسة إسرائيلية متعمّدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحًا لقتل المدنيين. كما أن فريقنا وثق شهادات مؤلمة عن مسنين توفوا وآخرين تدهورت حالتهم الصحية بسبب التجويع والحرمان من العلاج. الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الخدمات الأساسية".

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إسرائيل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان خيام النزوح غزة

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