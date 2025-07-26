صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت 57 شهيدا و512 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت 29 شهيدا وأكثر من 165 مصابا من طالبي المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و733 شهيدا و144 ألفا و477 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم السبت إن مستشفيات غزة وثقت استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بسبب الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، أن 127 شهيدا بينهم 85 طفلا في قطاع غزة بسبب الجوع وسوء التغذية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 25 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات.

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