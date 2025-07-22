الأولى على الجمهورية دمج من بني سويف: ما كنتش متوقعة.. والوزير ما كلمنيش

حصدت الطالبة وسام بكري حسن، ابنة قرية دلاص التابعة لمركز ناصر بـ محافظة بني سويف، المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم – فئة الدمج التعليمي، في إنجاز جديد يضاف إلى أبناء المحافظة المتفوقين.

وسام أول الجمهورية بالثانوية العامة

وأعربت وسام عن فرحتها الشديدة باختيارها ضمن أوائل الثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع ذلك، ووصفت الخبر بأنه جاء بمثابة "مفاجأة سعيدة" علمت بها من خلال مواقع الأخبار على الإنترنت، ولم تتلقى مكالمة هاتفية من الوزير كما هو معتاد.

وأوضحت الطالبة وسام، أنها كانت تذاكر يوميًا من 6 إلى 8 ساعات، وأن والدتها كانت أكبر داعم لها في رحلتها التعليمية، مشيرة إلى أنها تعتبر والدتها قدوتها الأولى، بجانب الدكتور مجدي يعقوب، الذي تراه نموذجًا يُحتذى به في العلم والإنسانية.

الأولى بالثانوية العامة من أسرة بسيطة

وتنتمي وسام إلى أسرة بسيطة، فوالدها يعمل في الأعمال الحرة، ووالدتها تعمل معلمة، ولديها شقيقان؛ محمد الحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وذكرى الطالبة بكلية الفنون التطبيقية.

وأكدت وسام أنها تنوي الالتحاق بكلية الطب البشري لتحقيق حلمها في خدمة المرضى، وأن تكون طبيبة ناجحة تفخر بها أسرتها وقريتها ومحافظتها.



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