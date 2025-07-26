تضامنًا مع غزة، شيخ الأزهر يلغي مكالمات تهنئة أوائل الثانوية ومؤتمر إعلان النتيجة

قرَّر فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها كل عام لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج هذا العام، والاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها، وذلك تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يعانونه من مجاعة خانقة وعدوان متواصل لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلًا.

شيخ الأزهر يعلِّق مكالماته لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية

وأكد الأزهر الشريف أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من مشاعر الحزن العميق التي تُخيِّم على الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ممنهجة، مشددًا على أن الواجب الأخلاقي والإنساني يقتضي إعلاء صوت التضامن والمواساة على مظاهر الفرح والاحتفال.

ويجدد الأزهر الشريف في هذا السياق دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدًا أن قضية فلسطين ستظل في صدارة أولوياته وجهوده، داعيًا إلى الوقوف صفًّا واحدًا والعمل بكل السبل لإنهاء هذا العدوان وإنهاء المجاعة القاتلة والمأساة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واسترداد أرضه ومقدراته.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس، كما سيتم توفير النتيجة في المعاهد الأزهرية بعد الإعلان الرسمي بيوم واحد.

وأكد الأزهر الشريف أن أي أخبار متداولة بشأن ظهور النتيجة حاليًا أو تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للأزهر كمصدر وحيد للمعلومات الموثوقة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية () باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر.

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

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