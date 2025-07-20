الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى مشيخة الأزهر انتظارًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، حيث أوشكت مراحل المراجعة النهائية على الانتهاء بعد اكتمال التصحيح، لتبدأ مرحلة الرصد الإلكتروني التي تسبق اعتماد النتيجة رسميًا.

وتؤكد المؤشرات أن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الرسمي في نهاية يوليو أو بداية أغسطس على أقصى تقدير.

متى تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025؟



بحسب الجدول الزمني المعتمد داخل قطاع المعاهد الأزهرية، يتم الآن الانتهاء من مراجعة الدرجات تمهيدًا لرفعها على البوابة الإلكترونية فور اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مع توقعات بعقد مؤتمر رسمي للإعلان عن نسب النجاح وأسماء أوائل الطلاب.

مراحل التصحيح والرصد لنتيجة الثانوية الأزهرية



أنهت جميع لجان التصحيح عملها مؤخرًا، وبدأت المرحلة الأخيرة للرصد وتجميع الدرجات، حيث يشارك ما يزيد على 22 ألف معلم في 16 مركزًا مخصصًا لهذه المهمة، بما يضمن دقة النتائج وسلامتها قبل إعلانها.

إحصائيات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2025



شارك في امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة على مستوى الجمهورية، بينهم 100,714 طالبًا في الشعبة الأدبية و73,094 في الشعبة العلمية.

شهدت نتيجة العام الماضي نسبة نجاح بلغت 50.5%، منها 42.6% لطلاب القسم الأدبي و60.87% لطلاب القسم العلمي، وهي أرقام يترقب الطلاب وأولياء الأمور تجاوزها هذا العام بعد الجهود المبذولة لضبط الامتحانات.

الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية



سيتم الاستعلام عن النتيجة حصريًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية (azhar.eg) والرابط المباشر (natiga.azhar.eg)، وهو الرابط الرسمي الذي يضمن الحصول على الدرجات الصحيحة دون مخاطر.

طريقة الاستعلام خطوة بخطوة

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار أيقونة “نتيجة الثانوية الأزهرية 2025”.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على “عرض النتيجة” لمعرفة الدرجات بالتفصيل.

بعد اعتماد النتيجة مباشرة، يُفتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم، كما سيتم لاحقًا نشر جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات، تبلغ الدرجة النهائية للقسم العلمي 650 درجة موزعة بين المواد الشرعية، اللغوية، والثقافية، بينما تبلغ درجة النجاح للقسم الأدبي 315 من إجمالي 630 درجة.

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