نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، الموعد والرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

تسود حالة من الترقب بين طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم انتظارًا لإعلان نتيجة امتحانات 2025، حيث انتهت أعمال التصحيح بجميع المراكز، وبدأت مرحلة الرصد والمراجعة النهائية، تمهيدًا للاعتماد الرسمي من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي خلال الأيام الأخيرة من يوليو الجاري أو مع بداية أغسطس المقبل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025



تجري حاليًا المراجعات النهائية لكشوف الدرجات، ومن المتوقع أن تُعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بعد أيام قليلة، وخلال المؤتمر المرتقب سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الجمهورية ونسب النجاح في الشعب المختلفة، إضافة إلى تفاصيل عملية التصحيح التي تمت هذا العام.

أعداد الطلاب واللجان في امتحانات الثانوية الأزهرية



شارك في امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة في مختلف المحافظات، بينهم 100,714 طالبًا من القسم الأدبي، و73,094 طالبًا من القسم العلمي. وتشير المؤشرات إلى أن نسب النجاح لهذا العام قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق.

الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام



سيتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (natiga.azhar.eg) فور اعتمادها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

التظلمات والدور الثاني



من المقرر فتح باب التظلمات عقب الإعلان الرسمي عن النتيجة بعدة أيام، حيث يستطيع الطلاب مراجعة أوراقهم وفقًا للإجراءات المعلنة. كما سيتم تحديد جدول امتحانات الدور الثاني خلال نفس الفترة.

وفي وقت سابق أجرى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، زيارات تفقديَّة لمراكز التصحيح على مستوى الجمهوريَّة؛ بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تفقَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، مركز تصحيح الأقصر، وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، مركز تصحيح القاهرة.



وخلال جولته، شدَّد الشيخ أيمن عبد الغني على أن أعمال التصحيح أمانة عظيمة تتعلَّق بمستقبل طلابنا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يولي مرحلة التصحيح عناية فائقة؛ حيث يتم التنبيه بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والعدل والانضباط، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس القطاع أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد دائمًا على ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.

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