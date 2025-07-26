السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

رغم هرولة الشرع للتطبيع، مروحيات إسرائيلية تستبيح مقر "الفرقة 15" بالسويداء

مروحيات إسرائيلية،
مروحيات إسرائيلية، فيتو

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بأن الطيران المروحي الإسرائيلي حلق خلال الساعات الأخيرة في أجواء مدينة درعا والقنيطرة.

تزامن ذلك مع أنباء عن تحليق الطيـران المروحي الإسرائيلي، بشكل كثيف، في سماء العديد من مناطق ومدن الجنوب السوري.

 

وقال ناشطون وشهود عيان إن مروحيات إسرائيلية هبطت داخل موقع "الفرقة 15" سابقًا في مدينة السويداء.

 

ورجحت مصادر سورية أن يكون هبوط المروحية الإسرائيلية بهدف توصيل مساعدات طبية وإغاثية للسكان الدروز.


وأمس الجمعة كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنه حصل على ما قال إنها بنود الاتفاق بين إسرائيل والحكومة السورية، التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية.

قال المرصد، في بيان له، إن الاتفاق ينص على "تحويل ملف السويداء إلى الأمريكيين الذين سيلتزمون بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وانسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية".

وأضاف أن الاتفاق ينص أيضًا على "قيام الفصائل الدرزية بتمشيط جميع القرى للتأكد من إخلائها من قوات العشائر وحكومة دمشق"، إضافة إلى "تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولّى مهمة تقديم الخدمات".

وينص الاتفاق أيضًا على "تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات، حيث سترفع تقاريرها إلى الطرف الأمريكي"، بالإضافة إلى "نزع السلاح من القنيطرة ودرعا، وتشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق بشرط أن لا تمتلك الأسلحة الثقيلة".

وبموجب الاتفاق، "يمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح بدخول منظمات الأمم المتحدة"، وفق المرصد السوري.


يشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في العاصمة الفرنسية باريس وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، في لقاء غير مسبوق أجرى ترتيباته وتوسط فيه المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك.


وكان باراك قد كشف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" عن لقائه مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس، مساء الخميس، لبحث تثبيت التهدئة، وترسيخ الحوار.

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