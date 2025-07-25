المرصد السوري ينشر بنود الاتفاق بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الجمعة، أنه حصل على ما قال إنها بنود الاتفاق بين إسرائيل والحكومة السورية، التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية.

وقال المرصد، في بيان له، إن الاتفاق ينص على "تحويل ملف السويداء إلى الأمريكيين الذين سيلتزمون بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وانسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية".

وأضاف أن الاتفاق ينص أيضًا على "قيام الفصائل الدرزية بتمشيط جميع القرى للتأكد من إخلائها من قوات العشائر وحكومة دمشق"، إضافة إلى "تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولّى مهمة تقديم الخدمات".



وينص الاتفاق أيضًا على "تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات، حيث سترفع تقاريرها إلى الطرف الأمريكي"، بالإضافة إلى "نزع السلاح من القنيطرة ودرعا، وتشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق بشرط أن لا تمتلك الأسلحة الثقيلة".

وبموجب الاتفاق، "يمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح بدخول منظمات الأمم المتحدة"، وفق المرصد السوري.



يشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في العاصمة الفرنسية باريس وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، في لقاء غير مسبوق أجرى ترتيباته وتوسط فيه المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك.

وكان باراك قد كشف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" عن لقائه مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس، مساء الخميس، لبحث تثبيت التهدئة، وترسيخ الحوار.



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