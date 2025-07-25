الجبهة الوطنية يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج: "لها أهداف تحريضية"

استنكر حزب الجبهة الوطنية الدعوات التي يطلقها البعض للتجمهر والتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج بدعوى التضامن مع الفلسطينيين.

وأكد الحزب أن تلك الدعوات إنما تصدر من بعض الجهات المشبوهة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي؛ الذي يرعى تنظيم تجمعات ووقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية بدعوى التضامن مع القضية الفلسطينية؛ ويؤكد حزب الجبهة أولًا على دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويرفض رفضا قاطعا استغلال هذه القضية العادلة لأغراض سياسية مشبوهة تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها، وزعزعة الاستقرار.



وأضاف الحزب في بيان حاسم أن الدعوات إلى التجمهر أمام السفارات المصرية، والتي تأتي في توقيتات محسوبة ومصحوبة بخطاب تحريضي، لا تخدم بأي شكل القضية الفلسطينية، بل تصب في مصلحة أجندات معادية تسعى إلى تشويه صورة مصر ودورها الريادي والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني في كل المحافل وعلى كافة المستويات.



وإذ يؤكد الحزب بكافة قياداته وقواعده وقوفه ودعمه للقيادة السياسية المصرية في جهودها المتواصلة لحماية الحقوق الفلسطينية، ورفضها للعدوان، ودعوتها الدائمة لوقف إطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وهو ما تم أكثر من مرة على يد مصر، وهي الجهود التي يشهد لها العالم بأسره وتمت أمام أعين الجميع وأحرجت دولا وحكومات التزمت الصمت في الوقت الذي التزمت فيه مصر دورها في إنقاذ الفلسطينيين من الإبادة بالتجويع.

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