الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

ياسين مرعي: انضمامي للأهلي شرف كبير.. وأنا الإنجاز الأكبر لوالدي

ياسين مرعي
ياسين مرعي

أعرب  ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتمثيل  القميص الأحمر، مؤكدا أن الانتقال إلى الأهلي كان حلما طال انتظاره، وتحقق بعد سنوات من الجهد والتعب.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية: "شرف كبير أن جماهير الأهلي كانت تطالب بانضمامي، ده كان واحد من أكبر أحلامي، وكل اللي وصلت له دلوقتي نتيجة تعب ومشوار طويل بدأ من وأنا صغير في الكورة".

وأضاف: "أنا الإنجاز الأكبر لوالدي، وده من بين كل الصفقات اللي نفذها في حياته، لأنه دايما بيحلم يشوفني أنا وإخواتي في أفضل مكان في العالم، وسط كل انشغاله بشغله وارتباطاته".

وتحدث مرعي عن رؤيته للانضمام إلى الأهلي قائلًا: "الأهلي هو أكبر ناد في إفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط، وكل مركز فيه منافسة شرسة بين لاعبين على أعلى مستوى، وكلهم دوليين، وده بيخلي مفيش حاجة اسمها أساسي أو بديل داخل الفريق".

وعن كواليس الصفقة، أوضح المدافع الشاب: "المفاوضات بدأت بسرعة وكان فيه جدية كبيرة، لكن الأمور هدأت قليلا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، ومع ذلك ربنا كرمني وانضممت في التوقيت المناسب، وسعيد إني بدأت الرحلة من أول المعسكر والمباريات الودية".

واختتم مرعي حديثه بالتأكيد على رغبته في تقديم كل ما لديه مع القلعة الحمراء، والمساهمة في تحقيق البطولات.

مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

حقق النادي الأهلي فوزا عريضا علي حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ثاني وديات المعسكر الأحمر في تونس والذي ينتهي غدا السبت. 

وسجل محمود تريزيجيه هدف الأهلي الأول أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 42  سجل الهدف الثاني.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك البنزرتي التونسي في الدقيقة 46، فيما أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع بالدقيقة 48، وسجل أشرف بن شرقي هدف  الأهلي الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

تشكيل الأهلي أمام البنزرتي 

 جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

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