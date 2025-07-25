الأهلي يختتم ودياته في معسكر تونس باكتساح الملعب التونسي والبنزرتي، بعثة الأحمر تعود إلي القاهرة في هذا الموعد، وودية جديدة تنظر كتيبة ريبيرو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، ودياته في معسكر تونس، الذي انطلق من يوم 18 يوليو الماضي، وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وخلال معسكر القلعة الحمراء في تونس، خاض الأهلي مواجهتين وديتين، أمام كل من فريق الملعب التونسي، البنزرتي التونسي، والذي حقق فيهم الفوز.

الأهلي يفوز علي الملعب التونسي

وفاز الأهلي علي الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر برباعية مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وأحرز محمد شريف الهدفين الأول والثاني لصالح الأهلي في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقتين 8 و21 من اللقاء، ثم سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

الهدف الأول جاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمى ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

أما الهدف الثاني فجاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمي ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وجاء هدف بن شرقي من كرة سددها اللاعب قوية من الجبهة اليمنى للأهلي لتسكن في الزاوية الضيقة لمرمى الملعب التونسي.

وسجل محمد عبدالله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 54، وجاء الهدف من تمريرة عرضية ساحرة لعبها محمود تريزيجيه من ناحية الجبهة اليسرى ارتطمت بأحد مدافعي الملعب التونسي لترتد إلى محمد عبدالله الذي أودعها الشباك بأريحية كبيرة، ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

وتمكن فريق الملعب التونسي من إحراز هدف وحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الأهلي يفوز علي البنزرتي التونسي

كما حقق النادي الأهلي فوزا عريضا علي حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ختام معسكر الأحمر في تونس والذي ينتهي غدا السبت.

وسجل محمود تريزيجيه هدف الأهلي الأول أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 42 سجل الهدف الثاني.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك البنزرتي التونسي في الدقيقة 46، فيما أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع بالدقيقة 48، وسجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

موعد عودة بعثة الأهلي إلي القاهرة

ومن المقرر أن يعود فريق النادي الأهلي إلي القاهرة قادما من تونس، يوم الأحد المقبل وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل،على ملعب مختار التتش، بعد العودة من تونس يوم الأحد.

ويسعى ريبيرو لخوض اللقاء الودي الثالث، ليكون تعويضًا عن لقاء النجم الساحلي، الذي كان من المقرر أن يخوضه الفريق في معسكر تونس وتم إلغاؤه، بسبب إصرار الأهلي على إقامة اللقاء على ملعب المعسكر في مدينة طبرقة، وتمسك النجم بإقامة اللقاء على ملعب سوسا الأوليمبي.

ولم يحدد الأهلي الطرف الآخر للقاء الودي، على أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.ل، حيث يحصل لاعبي الفريق بعدها علي راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بقرار من خوسيه ريبيرو المدير الفني للأحمر.

الأهلي يخوض ودية جديدة بعد العودة من معسكر تونس

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل،على ملعب مختار التتش، بعد العودة من تونس يوم الأحد.

ويسعى ريبيرو لخوض اللقاء الودي الثالث، ليكون تعويضًا عن لقاء النجم الساحلي، الذي كان من المقرر أن يخوضه الفريق في معسكر تونس وتم إلغاؤه، بسبب إصرار الأهلي على إقامة اللقاء على ملعب المعسكر في مدينة طبرقة، وتمسك النجم بإقامة اللقاء على ملعب سوسا الأوليمبي.

ولم يحدد الأهلي الطرف الآخر للقاء الودي، على أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

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