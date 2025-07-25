الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يسجل هدفين أمام البنزرتي في دقيقتين

الأهلي
الأهلي

سجل النادي الأهلي الهدفين الثالث والرابع في شباك البنزرتي التونسي في خلال دقيقتين، من المباراة التي تجمع بينهما، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت. 

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك البنزرتي التونسي في الدقيقة 46، فيما أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع بالدقيقة 48. 

بينما سجل محمود تريزيجيه هدف الأهلي الأول أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 20، بعد برأسية سكنت شباك البنزرتي التونسي بعدما استقبل كرة عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو.

محمود تريزيجيه هدف فريق الأهلي الثاني أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 42. 

وأعلن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي من المقرر أن يخوض لقاء البنزرتي التونسي، بعد قليل، بمدينة طبرقة التونسية في إطار معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفريق. 

تشكيل الأهلي أمام البنزرتي 

 جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

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البنزرتي التونسي الأهلي محمد شريف

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