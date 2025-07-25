بن شرقي يضيف الهدف الخامس للأهلي في مرمى البنزرتي التونسي

سجل أشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الهدف الخامس من ركلة جزاء، في شباك البنزرتي التونسي في الدقيقة 64، من المباراة التي تجمع بينهما، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت.

وسجل محمود تريزيجيه هدفي الأهلي الأول أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 42 سجل الهدف الثاني.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك البنزرتي التونسي في الدقيقة 46، فيما أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع بالدقيقة 48.

تشكيل الأهلي أمام البنزرتي

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

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