بأسيست زيزو، تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي أمام البنزرتي

سجل محمود تريزيجيه هدف فريق الأهلي الأول أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 20، من المباراة التي تجمع بينهما، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت.

وجاء هدف تريزيجيه برأسية سكنت شباك البنزرتي التونسي بعدما استقبل كرة عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو.

وأعلن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي من المقرر أن يخوض لقاء البنزرتي التونسي، بعد قليل، بمدينة طبرقة التونسية في إطار معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفريق.

تشكيل الأهلي أمام البنزرتي

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

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