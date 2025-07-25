فقدان الاتصال بالسفينة "حنظلة" خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، فقدان الاتصال الكامل مع طاقم السفينة "حنظلة" بفعل التشويش مشيرة إلى أن هناك عدة طائرات مسيرة تحوم بالقرب من السفينة.



وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة: "ما نشهده يعني أنه قد تم اعتراض طاقمنا على "حنظلة" أو مهاجمتهم".

كما أعلن تحالف أسطول الحرية، الخميس، فقدان الاتصال بالسفينة خلال توجهها لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه تم تفعيل خطة الطوارئ على سفينة "حنظلة" بعد محاصرة مسيرات للسفينة.

وأسطول الحرية هو تحالف دولي تأسس عام 2010 في سياق الجهود المبذولة من المنظمات الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007.

والسفينة "حنظلة" سفينة صيد نرويجية صنعت عام 1968، وكانت تعرف سابقًا باسم "نافارن"، وانضمت إلى "أسطول الحرية" عام 2023، يبلغ طولها نحو 18 مترًا ومزودة بمحرك ديزيل وتتمتع ببنية مواتية للإبحار المتوسط.

وشاركت السفينة في مبادرات تضامنية واسعة حول دول العالم بين عامي 2023 و2024، أبرزها في 13 يوليو 2025 حين انطلقت إيطاليا في رحلة شعارها "من أجل أطفال غزة".

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