أخبار الرياضة اليوم: حسين لبيب يجري جراحة ويبتعد عن الزمالك.. لاعب جديد يظهر مع الأهلي أمام البنزرتي.. وفاة المصارع هوجان

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أجرى الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عملية جراحية، ظهر اليوم الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة.

وتكللت العملية بالنجاح ونصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله.

عرضت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء كواليس زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد كامل رئيس الشركة القائمة على مشروع استاد الأهلي، ووفد من الشركة إلى نادي برشلونة، لنادي برشلونة والذي كان في استقبالهم خوان لابورتا، رئيس النادي، ونائبه رافائيل يوستي، ومدير المتحف جوردي بينيتاس.

تُوفي، اليوم الخميس، أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان، عن عمر ناهز 71 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عدة وحدات من سيارات الشرطة وفرق الإسعاف شوهدت خارج منزل أسطورة WWE، هوجان الذي تم نقله على سيارة إسعاف.

يدرس خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح فرصة المشاركة لأحد اللاعبين، وذلك خلال ودية الفريق أمام البنزرتي التونسي، ضمن معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم المقبل.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي غدا الجمعة وديا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية، التي سيتم التدريب عليها في المران، استعدادًا للقاء وادي دجلة الودي المقرر له غدًا الجمعة.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، وفاة لاعبين إثر قصف القوات الإسرائيلية مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وقال بيان رسمي صادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "ارتقاء لاعب أكاديمية الخضر للمحترفين، أحمد علي صلاح، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال".

أعلن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قائد فريق برشلونة وحارس مرمى منتخب ألمانيا، مساء اليوم الخميس، غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ليتعافى من جراحة في الظهر.

وغاب تير شتيجن (33 عاما) عن الملاعب لمدة سبعة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الركبة أرغمته على إجراء جراحة قبل أن يعود في مايو الماضي.

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع كريستيان موسكيرا مدافع فريق فالنسيا الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الجانرز في بيان، عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن انضمام موسكيرا لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، بعقد طويل الأمد".

كشف موقع (vozpopuli) الإسباني، اليوم الخميس، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم الاستحواذ على جزء أو كامل أسهم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

يريد صندوق الاستثمارات يريد استغلال خلافات نشبت في الفترة الأخيرة بين إدارة النادي برئاسة إنريكي سيريزو ومجموعة (Apollo) الأمريكية التي تسعى للاستحواذ على غالبية أسهم النادي، بقيادة رجل الأعمال ميجيل أنخيل جيل مارتين.

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، تخصيص أول ثلاثة أندية رياضية سعودية، عبر الطرح العام، وهي أندية الأنصار والخلود والزلفي وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية.

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة في شهر أغسطس 2024 عن طرح ستة أندية للتخصيص، وهي الأنصار، والأخدود، والخلود، والزلفي، والعروبة والنهضة ضمن المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

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