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رياضة

وفاة المصارع الشهير هالك هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية

هوجان، فيتو
هوجان، فيتو

تُوفي، اليوم الخميس، أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان، عن عمر ناهز 71 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية.

 

تفاصيل وفاة هوجان في منزله

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عدة وحدات من سيارات الشرطة وفرق الإسعاف شوهدت خارج منزل أسطورة WWE، هوجان الذي تم نقله على سيارة إسعاف.

وهرعت خدمات الطوارئ الطبية إلى منزله في كليروبتر بولاية فلوريدا في الصباح الباكر، استجابة لنداء سكتة قلبية.

هوجان أجرى عمليات جراحية مؤخرا

قبل أسابيع قليلة من وفاته، نفت زوجة هوجان، سكاي ديلي، علنا التكهنات بأنه في غيبوبة، مؤكدة للجماهير أن قلبه قوي، وأنه يتعافى بثبات من العمليات الجراحية الأخيرة.

مسيرة هالك هوجان 

وكان هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، أحد أشهر الوجوه في عالم المصارعة المحترفة، وصعد نجمه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكان له دور محوري في انتشار اتحاد WWE حول العالم بشخصيته الفريدة وجاذبيته وجماهيريته الواسعة.

وطوال مسيرته المهنية، فاز هوجان ببطولات العالم، وتصدر العديد من فعاليات راسلمينيا، وساهم لاحقا في إحداث نقلة نوعية في WCW.

وترك هالك هوجان إرثا عريقا تجاوز حدود المصارعة، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية، والتليفزيونية ما جعل له جماهيرية جارفة.

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