آرسنال يتعاقد رسميا مع موسكيرا مدافع فالنسيا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع كريستيان موسكيرا مدافع فريق فالنسيا الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الجانرز في بيان، عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن انضمام موسكيرا لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، بعقد طويل الأمد".

أرقام موسكيرا مع فالنسيا

ويصل موسكيرا (21 عاما) إلى آرسنال، قادمًا من فالنسيا، حيث شارك في 90 مباراة بقميص الخفافيش في جميع المسابقات.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن آرسنال دفع 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، لإنجاز صفقة موسكيرا.

وقال موسكيرا في أول تصريح له عقب الانضمام الرسمي لصفوف آرسنال "لقد سنحت لي فرصة لا تصدق، وانضممت إلى ناد تاريخي وعظيم".

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