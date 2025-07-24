الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

حسين لبيب يجري جراحة ناجحة ويبتعد عن أعمال نادي الزمالك أسبوعين

حسين لبيب
حسين لبيب

أجرى الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عملية جراحية، ظهر اليوم الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة.

حسين لبيب يجري جراحة ناجحة

وتكللت العملية بالنجاح ونصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله.

ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب بعد العملية الجراحية التي خضع لها اليوم.

يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد كبير من اللاعبين خلال ودية وادي دجلة التي تقام غدا الجمعة.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة غدا الجمعة قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

غيابات الزمالك أمام وادي دجلة

ويغيب عن مباراة وادي دجلة  أحمد فتوح لتحويله للتحقيق، ومحمد عواد بسبب الإصابة، ومحمد شحاتة بسبب وفاة زوجة شقيقه.

وحصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية نظرًا لوفاة زوجة شقيقه.

وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

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وعمل مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لمحمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.

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