تير شتيجن يخضع لجراحة ويغيب عن برشلونة 3 أشهر

أعلن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قائد فريق برشلونة وحارس مرمى منتخب ألمانيا، مساء اليوم الخميس، غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ليتعافى من جراحة في الظهر.

جراحة الظهر تقف وراء غياب تير شتيجن عن برشلونة

وغاب تير شتيجن (33 عاما) عن الملاعب لمدة سبعة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الركبة أرغمته على إجراء جراحة قبل أن يعود في مايو الماضي.

وسبق له أن خضع لجراحة في الظهر في 2023، والتي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

وقال تير شتيجن، الذي يلعب في برشلونة منذ عام 2014 وفاز معه بدوري الدرجة الأولى الإسباني ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، "هذه المرة، يعتقد الأطباء أن حوالي ثلاثة أشهر ستكون ضرورية كإجراء احترازي، لتجنب أي مخاطر.

وتابع: من الناحية العاطفية، أتألم كثيرا لعدم قدرتي على دعم الفريق خلال هذه الفترة، ولحسن الحظ، يمكن التحكم في عملية إعادة التأهيل وطريق العودة واضح.

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