الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تير شتيجن يخضع لجراحة ويغيب عن برشلونة 3 أشهر

تير شتيجن، فيتو
تير شتيجن، فيتو

أعلن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قائد فريق برشلونة وحارس مرمى منتخب ألمانيا، مساء اليوم الخميس، غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ليتعافى من جراحة في الظهر.

جراحة الظهر تقف وراء غياب تير شتيجن عن برشلونة

وغاب تير شتيجن (33 عاما) عن الملاعب لمدة سبعة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الركبة أرغمته على إجراء جراحة قبل أن يعود في مايو الماضي.

وسبق له أن خضع لجراحة في الظهر في 2023، والتي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

وقال تير شتيجن، الذي يلعب في برشلونة منذ عام 2014 وفاز معه بدوري الدرجة الأولى الإسباني ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، "هذه المرة، يعتقد الأطباء أن حوالي ثلاثة أشهر ستكون ضرورية كإجراء احترازي، لتجنب أي مخاطر.

وتابع: من الناحية العاطفية، أتألم كثيرا لعدم قدرتي على دعم الفريق خلال هذه الفترة، ولحسن الحظ، يمكن التحكم في عملية إعادة التأهيل وطريق العودة واضح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تير شتيجن برشلونة فريق برشلونة منتخب ألمانيا ألمانيا

مواد متعلقة

اجتماع طبي يحسم مصير تير شتيجن حارس برشلونة

موناكو يقترب من ضم تير شتيجن حارس برشلونة

فريق فرنسي يسعى للتعاقد مع تير شتيجن من برشلونة

مفاجأة بشأن تير شتيجن قبل كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

وفاة المصارع الشهير هالك هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية

جهود مكثفة لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

حسين لبيب يجري جراحة ناجحة ويبتعد عن أعمال نادي الزمالك أسبوعين

أغنياء وفقراء!

تفاصيل جلسة يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة في المنام وعلاقتها بتحقيق التفوق والنجاح

هل العقيقة سنة أم فرض؟ أمين الفتوى يوضح

أمين الفتوى: التهرب من دفع تذكرة المترو أو الأتوبيس العام "حرام شرعًا" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية