تموين الشرقية تضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر في بلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وكذلك الدكتور شريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي ذلك تنفيذا للتعليمات، حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور على الأنشطة والأسواق، وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضر برقم (١٧٣٨٨) لعام ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركة لتعبئة وتجارة المواد الغذائية بناحية أولاد مهنا التابعة أولاد سيف مركز بلبيس، وذلك لحيازة واستخدام زيت طعام صويا في تعبئة عبوات زيت سعة ( ١لتر) غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش، وكذلك حيازته وتخزينه زيت طعام صويا في تانك بلاستيك غير مدون عليه أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج او فترة الصلاحية أو بلد المنشأ أو اسم الصنف، وقد تم التحفظ تانك مملوء زيت طعام صويا بكمية قدرها (٢٥٠) لترا (٦٥) كرتونة زيت صويا معبأ ×(١٢)عبوة ×(١لتر) بإجمالي كمية قدرها (٧٨٠) لترا.

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