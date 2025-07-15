تموين الشرقية يشن حملات على الأسواق بالزقازيق ومنيا القمح

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية بالاشتراك مع الطب البيطري، بشن حملة بدائرة مركز منيا القمح للمرور على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر منها المحضر ورقم (٢٦٣٧١) جنح ضد صاحب كشك سجائر لقيامه ببيع سجائر أزيد من السعر المعلن.

كما تم تحرير المحضر رقم (٢٦٣٧٢) جنح ضد صاحب محل سجائر، وتم التحفظ على (٢٠) كيس تبغ وزن الكيس ١٣٠جراما ورقم (٢٦٣٧٣) جنح ضد صاحب كشك سجائر لقيامه ببيع سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على (٢١) علبة سجائر بدون فاتورة.

كذلك تم تحرير محضر رقم (٢٦٣٧٤) جنح ضد صاحب محل أدخنة لقيامه ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على (١٠٠) علبة سجائر بدون فاتورة، وأيضا المحضر رقم (٢٦٣٧٥) جنح منيا القمح ضد صاحب محل جزارة لقيامه بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على (٢٠) كيلو لحوم بلدية.

كما قامت مديرية التموين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية وأسفرت عن تحرير منها المحضر رقم (٢٤١٠٥) جنح مركز الزقازيق ضد أحد التجار لقيامه بالبيع بدون فاتورة، كما تم التحفظ على (٥) كراتين زيت طعام بكل كرتونة (١٢) زجاجة وزن الواحدة ٨٥٠ جراما. وتحرير محضر رقم (٢٤١٠٦) جنح مركز الزقازيق للقيام ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.

وأكد عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، وذلك على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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