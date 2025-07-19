السبت 19 يوليو 2025
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تموين الشرقية يضبط 33 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية في بلبيس

حملات تفتيشية ببلبيس
حملات تفتيشية ببلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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تشكيل حملة تموينية مكبرة 

وقال عوض الله إنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة  أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرورعلي الأنشطة والأسواق حيث اسفرت عن تحرير محضر جنحة، وتم التحفظ على مضبوطات بكمية قدرها (٣٣ طن) مواد كيميائية بناحية المنطقة الصناعية، خارج زمام بساتين الاسماعيلية،انشاص الرمل،مركز بلبيس وتم تحرير محاضر. 

تحرير المحضر رقم 17325 لسنة 2025

وعن ذلك فقد تحرر المحضر رقم (١٧٣٢٥) لعام ٢٠٢٥م جنح مركز شرطة بلبيس/ ضد المسئول عن مخزن مواد كيميائية لحيازته وتخزينه واستخدامه مواد كيميائية تستخدم كمستلزمات إنتاج فى صناعة المنظفات الصناعية وجميعها غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية أو تاريخ الانتهاء أو بلد المنشأ أو نوع المنتج وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش وقد تم التحفظ على الكميات.  

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الكميات المضبوطة ببلبيس

وكانت الكميات المضبوطة عبارة عن (١٤) تانك بلاستيك مملوء بمادة سيليكات صوديوم سائلة×(١طن) سعة التانك الواحد بإجمالي كمية قدرها (١٤طن) و(١٨) جمدانة بلاستيك مملوءة بمادة سيليكات صوديوم سائلة (٦٠كجم) سعة الجمدانة الواحدة بإجمالي كمية قدرها(١٠٨٠كجم) بما يعادل (١طن) بالاضافة الى عدد(١٨) تانك بلاستيك مملوء بمادة مطهر صناعى(فورمالين ٣٧٪) (١طن) سعة التانك الواحد بإجمالي كمية قدرها (١٨طن).

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لمهندس عبدالكريم عوض الله رؤساء المراكز والمدن محافظةالشرقية حماية المستهلك مديرية الضحة الطب البيطري الجهات الرفابية

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