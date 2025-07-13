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تموين الشرقية: توريد 601 ألف طن قمح إلى الصوامع حتى الآن

توريد 601 ألف طن
توريد 601 ألف طن قمح إلى الصوامع حتى الآن

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية حيث تحتوي على عروق خشبية (طبالي) وخالية من أي محاصيل زراعية أخرى وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل (ونش أو جرار ) أو  (٢) ميزان طبلية. 

 

وأضاف أنه لا بد من وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن وكي تتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق والصوامع تحتوي على مكاتب إدارية داخل سور إلى الموقع حيث وصل اجمالى الموارد إلى كافة المواقع بالشرقية إلى 601950 طنا. 

فيما قال  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إن عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة مستمرة، مشيرا إلى أن ما تم توريده بالأمس للمواقع التخزينية بلغ ١٢٣ طنا و٥٣٣ كيلو ليصل  إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠١٥٩٠ طن و٩٠٦ كيلو جرام  قمح.

واوضح المحافظ  أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 

ومن جانبه أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  إلى أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقل وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية (15 حوضا سمكيا بمساحة 410 أفدنة) بالإضافة إلى أراض ملحية (حقول فردية)  8 حقول.

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