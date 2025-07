بليك ليفلي تسعى لكشف هوية منتقديها على الإنترنت

7/24/2025 10:34:54 AM

الخميس 24/يوليو/2025 - 10:34 ص 7/24/2025 10:34:54 AM

أفادت تقارير صحفية، أن الممثلة بليك ليفلي، تسعى جاهدة لكشف هوية منتقديها على الإنترنت.

بليك ليفي تسعى لوقف انتقدها عبر الانترنت

وأوضحت التقارير، أن بليك ليفي، تزعم أن منتقديها، ينفذون أوامر الممثل والمخرج جاستن بالدوني.

كما تزعم ليفي، أن حملة التشهير الإلكترونية ضدها، لا تزال مستمرة حتى الآن. كما أرسل محامو ليفلي مذكرات استدعاء إلى موقع التواصل الاجتماعي X، وإلى منتقديها بمن فيهم المؤثرين آندي سينوري، وبيريز هيلتون، وكانديس أوينز، لسماع أقولهم، في البلاغ الذي قدمته مؤخرا للشرطة، بعد زيادة الهجوم عليها وانتقدها عبر الإنترنت.

تصريحات صادمة من محامي جاستن بالدوني

في سياق متصل، زعم برايان فريدمان، محامي الممثل جاستن بالدوني، أن الممثلة بليك ليفلي، هددت بتسريب رسائل تايلور سويفت إذا لم تدعمها المغنية علنًا.

قدّم محامو جاستن بالدوني، ادعاءً صادمًا في دعوى قضائية جديدة، حسب تقرير لموقع people، كشف فيه أن أن بليك ليفلي هددت صديقتها المقربة تايلور سويفت بدعمها علنًا في معركتها القانونية، حول فيلم "It Ends With Us"، فيما وصف محامي ليفلي هذا الادعاء بأنه "كاذب تمامًا".

يزعم فريدمان أنه تلقى بلاغًا من "مصدر يُرجَّح بشدة أن يكون لديه معلومات موثوقة حول تهديد بليك لـ ليفي"، وزعم هذا المصدر المجهول أن ليفلي طلبت من سويفت حذف الرسائل النصية التي هددتها خلالها.

ويشير ادعاء آخر مُدرج في الرسالة إلى أن محامي ليفلي، اتصل بمحامي سويفت، وطالب سويفت بإصدار بيان دعم لها" - بالإضافة إلى التلميح إلى أنه في حال رفضت سويفت ذلك، فسيتم الكشف عن الرسائل النصية الخاصة ذات الطابع الشخصي التي بحوزة ليفلي ضدها".

ويزعم فريدمان أنهم أُبلغوا أيضًا بأن محامي سويفت رد على محامي ليفلي، وعالج هذه التهديدات غير اللائقة والتي تبدو ابتزازية.

ويضيف: "هذه هي الرسائل التي يسعى أطراف "واي فارير" للحصول عليها" كدليل محتمل على "محاولة ترهيب وإكراه شاهد مُدرك في هذه الدعوى".

علي الجانب الأخر، وفي تصريح لمجلة بيبول، قال مايك جوتليب، محامي ليفلي: "هذا كذب قاطع.. ننفي نفيًا قاطعًا جميع هذه الادعاءات المزعومة، والتي تُنسب إلى مصادر مجهولة يُفترض أنها جبانة، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع.. هذا ما توقعناه من محاميي أطراف وايفارير، الذين يبدو أنهم لا يعشقون شيئًا سوى إطلاق النار أولًا، دون أي دليل، ودون أي اكتراث للأشخاص الذين يؤذونهم في هذه العملية.. سنرفع قريبًا طلبات إلى المحكمة لمحاسبة هؤلاء المحامين على سوء سلوكهم هنا".

استدعاء تايلور سويفت للإدلاء بشهادتها في قضية بليك ليفلي وجاستن بالدوني

أفادت مصادر مطلعة لموقع TMZ، بأن برايان فريدمان محامي الممثل جاستن الدوني، استدعى النجمة الشهيرة تايلور سويفت كشاهدة في النزاع القانوني بين الممثلة بيليك ليفلي، وجاستن بالدوني.

وأوضح الموقع الفني، أن تايلور سويفت،تُستدرج أكثر فأكثر، إلى صراع بليك ليفلي وجاستن بالدوني، حيث تلقت للتو استدعاءً في القضية.

فيما قال متحدث باسم تايلور سويفت لموقع TMZ: "لم تطأ تايلور سويفت موقع تصوير هذا الفيلم قط، ولم تشارك في أي اختيارات أو قرارات إبداعية، ولم تُلحّن الفيلم، ولم تشاهد أي تعديل أو تُدوّن أي ملاحظات عنه، ولم تشاهد حتى فيلم "It Ends With Us" إلا بعد أسابيع من إصداره للجمهور، وكانت تجوب العالم خلال عامي 2023 و2024 لتقود أكبر جولة فنية في التاريخ".

ويضيف المتحدث: "الرابط الذي ربط تايلور بهذا الفيلم هو السماح باستخدام أغنية واحدة، "دموعي ترتد"…بما أن تورطها كان في ترخيص أغنية للفيلم، وهو ما فعله 19 فنانًا آخر، فإن هذا الاستدعاء يهدف إلى استغلال اسم تايلور سويفت، لجذب اهتمام الجمهور من خلال خلق محتوى مثير للجدل في الصحف الشعبية بدلًا من التركيز على وقائع القضية.

ويدّعي جاستن بالدوني، أن تايلور كانت متورطة أكثر من مجرد ترخيص أغنية، ويقول إنها وافقت على اختياره لإيزابيلا فيرير، لدور ليلي بلوم الصغيرة.

اتهامات جاستن بالدوني لـ بليك ليفي

فيما أوضح موقع TMZ، أن جاستن بالدوني، وجه 7 تهم، ضد كلا من بليك ليفلي، وزوجها ريان رينولدز، ووكيلة أعمالها ليزلي سلون، وشركة فيجن للعلاقات العامة.

وتمثلت التهم التي جاءت ضمن الدعوى القضائية التي رفعها بالدوني، وطالبهم فيها بدفع مبلغ 400 مليون دولار، كالتالي:

• الابتزاز المدني.

• التشهير.

• انتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني.

• خرق العهد الضمني بحسن النية والتعامل العادل.

• التدخل المتعمد في العلاقات التعاقدية.

• التدخل المتعمد في الميزة الاقتصادية المحتملة.

• التدخل الإهمالي في الميزة الاقتصادية المحتملة.

تفاصيل دعوى بليك ليفلي

ورفعت بليك ليفلي، دعوى قضائية، ضد جاستن بالدوني، وآخرين تطالب فيها رسميًا بالتعويض المالي بسبب الألم النفسي، والضيق العاطفي الشديد، والأجور المفقودة.

وتتهم الدعوى القضائية الجديدة، التي تم رفعها، في محكمة فيدرالية بمدينة، نيويورك، بالدوني وشركته، بالانخراط في حملة "تلاعب اجتماعي" لـ "تدمير" سمعة ليفلي.

وتزعم الشكوى، أن الحملة تسببت في إلحاق الضرر، بشركة ليفلي وتسببت في "ضائقة عاطفية شديدة" لها ولعائلتها.

محامي جاستن بالدوني يرد بمقاضاة بليك ليفلي

وأعلن بريان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، أنه سيرفع دعوى قضائية، ضد بليك لايفلي، ستصدم الجميع.

وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن محامي جاستن بالدوني يستعد لرفع دعوى قضائية مضادة، ضد بليك ليفي، إلى جانب شريكه التجاري، والرئيس التنفيذي لشركة Wayfarer Studios، جيمي هيث، ووكلاء الدعاية المذكورين في شكوى ليفلي.

وأوضحت الصحيفة، أن المحامي برايان فريدمان، سيقدم الأوراق عندما تفتح المحاكم أبوابها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

وأصدرت الممثلة بليك ليفلي بيانًا، بعد الإعلان رسميًّا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير بها.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي ، لجاستن، موضحًا أن ليفلي اتهمت جاستن، أنه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

