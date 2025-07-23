الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

الخطيب يجري فحوصات طبية جديدة في باريس

الخطيب
الخطيب

يخضع اليوم في باريس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للعديد من الفحوصات الطبية المختلفة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، بعدها يقوم بزيارة بعض كبار الأطباء المتخصصين لتحديد التشخيص النهائي والعلاج المناسب.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد وصل إلى فرنسا مساء أمس قادمًا من إسبانيا بعد زيارته نادي برشلونة برفقة وفد القلعة الحمراء، في إطار تعاون مثمر بشأن مشروع استاد الأهلي.

تفاصيل مران الأهلي 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

موعد مباراة الودية الثانية

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره البنزرتي التونسي الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس الجمعة الماضي لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

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