تفاصيل مران الأهلي في تونس (صور)

الأهلي، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

كان الفريق قد حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لـ"تنطيط" اللاعبين كرة المضرب عقب الانتهاء من المران الصباحي، وكان أبرزهم أحمد زيزو وجراديشار.

موعد مباراة الودية الثانية

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره البنزرتي التونسي الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس الجمعة الماضي لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

بينما يغيب عن المعسكر كل من: إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي، بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخرًا بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفى مخلوف لاستعدادهما لمغادرة الأهلي خلال الانتقالات الحالية، كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي، أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.

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