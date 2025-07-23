استهداف ممنهج للصحفيين، أول تعليق من حماس على اغتيال الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس أن اغتيال الصحفية ولاء الجعبري، مع جميع أفراد عائلتها بقصف جوي؛ يمثل جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، يرتكبها جيش الاحتلال المتجرّد من كل القيم الإنسانية.

اغتيال الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري

وقالت الحركة في بيان لها: إن اغتيال الصحفية الفلسطينية يأتي ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين ومحاولة إرهابهم وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية.

كما طالبت الحركة المؤسسات الصحفية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها المهنية والإنسانية في فضح الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.

الاحتلال قتل أكثر من مائتين وثلاثين صحفيًا

وشددت الحركة على أن الاحتلال قتل أكثر من مائتين وثلاثين صحفيًّا منذ بداية هذه الإبادة الوحشية، داعية للتدخل لحمايتهم.

كما طالبت بضرورة تفعيل الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال الإرهابيين أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

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