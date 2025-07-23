الأربعاء 23 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس تدعو لحراك شعبي عالمي لكسر حصار غزة

مظاهرات داعمة لغزة،
مظاهرات داعمة لغزة، فيتو

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأوسع حراك شعبي بكل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة بغزة.

وقالت حماس في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: ندعو لمظاهرات واعتصامات أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية بالعالم لوقف جريمة التجويع في غزة.
 

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وأضافت حماس في بيانها: ما يجري في غزة لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع.

وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان اليوم الأربعاء، عن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة بسبب الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.

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وطالبت الأونروا برفع الحصار فورا عن قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية.

دعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية اليوم الأربعاء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مع انتشار  الجوع في غزة، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية.

 

وحذرت المنظمات في بيان وقعته 111 منظمة، بما في ذلك ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة ريفوجيز إنترناشونال، من انتشار المجاعة في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تتكدس فيه أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها من المواد خارج غزة مع منع المنظمات الإنسانية من الدخول أو إيصال المساعدات.

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حماس غزة أونروا

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